Десантники миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади знищують підбиту російську техніку, щоб окупанти не мали можливості евакуювати її на Донеччині.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці бригади.

— Під час ворожих штурмів ми підбиваємо бойову техніку противника, але в деяких випадках вона може бути ще придатною до експлуатації. Аби цього не трапилось ми спалюємо бойові машини ворога скидами з дронів, – каже командир підрозділу аеророзвідки.