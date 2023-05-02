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Десантники миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади знищують підбиту російську техніку, щоб окупанти не мали можливості евакуювати її на Донеччині.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці бригади.
— Під час ворожих штурмів ми підбиваємо бойову техніку противника, але в деяких випадках вона може бути ще придатною до експлуатації. Аби цього не трапилось ми спалюємо бойові машини ворога скидами з дронів, – каже командир підрозділу аеророзвідки.
Нагадаємо, миколаївські десантники продовжують виконання бойових завдань на Донеччині. За допомогою ударних дронів вони влучно нищать ворогів.
Десантники миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади знищують підбиту російську техніку, щоб окупанти не мали можливості евакуювати її на Донеччині.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці бригади.
— Під час ворожих штурмів ми підбиваємо бойову техніку противника, але в деяких випадках вона може бути ще придатною до експлуатації. Аби цього не трапилось ми спалюємо бойові машини ворога скидами з дронів, – каже командир підрозділу аеророзвідки.
Нагадаємо, миколаївські десантники продовжують виконання бойових завдань на Донеччині. За допомогою ударних дронів вони влучно нищать ворогів.