Центр журналістських розслідувань «Нікцентр» через суд зміг отримати від міської ради Миколаєва відповіді на запит стосовно зарплат, премій та інших доплат, які у 2022 році отримали міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники та помічники.

Про це свідчить стаття журналістки видання «Нікцентру» Оксани Орсач «Премії, надбавки і допомога на оздоровлення: яка зарплата у міського голови Миколаєва та його заступників».

Відомо, що у січні видання звернулось із запитом до Миколаївської міськради з проханням надати інформацію про зарплатню керівництва міста, проте міська рада не надала даних, посилаючись на воєнний стан. Видання звернулось із позовом до Миколаївського окружного адміністративного суду, який у квітні ухвалив рішення, яким зобов’язав міську раду надати запитувану інформацію.

«Дізнатися, які заробітні плати у Миколаївській міській раді нараховували очільнику міста та його заступникам, вдалося далеко не з першого разу. Кілька разів журналістам Центру чиновники відмовляли у наданні відповіді на запит через формальні причини. Згодом зʼясувалося, що у мерії зникла комп’ютерна техніка та інші цінні речі на майже 3 мільйони гривень, серед яких був і комп’ютер бухгалтера, де зберігали дані про нарахування виплат працівникам. Після позову журналістів Центру суд зобов’язав чиновників надати інформацію про заробітні плати. Тож у міськраді знайшли дані про зарплати, незважаючи на зниклий комп’ютер», - йдеться у матеріалі.

Згідно з відповіддю на запит журналістів, під час повномасштабного вторгнення перший заступник міського голови Віталій Луков отримував зарплату від 48 до 80 тисяч гривень. Найбільше виплат, а саме 115 тисяч гривень, він отримав у серпні 2022 року завдяки допомозі на оздоровлення – 57 тисяч гривень. Ще одну допомогу, 14,6 тисячі гривень для вирішення соціально-побутових питань, Віталій Луков отримав на початку минулого року.

Оклад першого заступника миколаївського мера складає 14,6 тисячі гривень. Також Віталію Лукову щомісячно нараховували премію 12-43 тисяч гривень та надбавку 12-18 тисяч гривень.

Заступник з питань житлово-комунального господарства та будівництва Сергій Коренєв протягом 2022 року поєднував цю посаду з посадою директора міського департаменту ЖКГ. Чиновник щомісяця отримував 20-28 тисяч гривень премії та до 20 тисяч гривень надбавки. Загалом заробітна плата Коренєва складала від 52 до 62 тисяч гривень.

У листопаді минулого року Коренєв звільнився з департаменту ЖКГ, однак це не позначилося на його платні. Він отримав 79 тисяч гривень у грудні та 48 – у січні 2023 року. З цієї суми премія склала 45 та 23 тисяч гривень відповідно.

«Протягом повномасштабного вторгнення отримували премії та допомогу на оздоровлення й інші заступники міського голови Миколаєва», - зазначає «Нікцентр».

Заступнику міського голови з гуманітарних питань Анатолію Петрову протягом 2022 року нараховували 53-113 тисяч гривень заробітної плати.

Крім окладу в розмірі 14 тисяч гривень, чиновник отримував щомісячну премію, зазвичай 16-19 тисяч гривень. Однак у грудні заступника мера преміювали на 43 тисяч гривень. Крім цього, Петров щомісячно отримував 17,6 тисячі гривень надбавки, а також одноразово 55 тисяч гривень допомоги на оздоровлення у серпні.

З середини 2021 року посаду заступника з питань енергоефективності та впровадження інноваційних технологій займав Дмитро Лазарєв. На початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до війська, тож з березня йому нараховували середню зарплату на цій посаді – 63-66 тисяч гривень. У липні Дмитро Лазарєв звільнився з посади заступника міського голови Миколаєва.

Зарплата заступника з земельних питань Юрія Андрієнка складала протягом минулого року 48-81 тисяч гривень, з яких оклад 14 тисяч гривень. Також Юрій Андрієнко щомісячно отримував 12-37 тисяч гривень премії та близько 20 тисяч гривень надбавки, винятком став період з травня до серпня, коли чиновник був на лікарняному. В липні Юрій Андрієнко отримав 14 тисяч гривень матеріальної допомоги.

У лютому 2022 року міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу нарахували 57 тисяч гривень заробітної плати. Приблизно такою ж вона залишалася до кінця року. Оклад в розмірі 16,4 тисячі гривень регулярно доповнювали надбавки, в середньому 19 тисяч гривень кожного місяця.

Щомісячна премія мера протягом року війни складала 15-32 тисяч гривень. У серпні він отримав додаткові 76,4 тисячі гривень у якості оплати планової відпустки та допомоги на оздоровлення, тобто за місяць йому нарахували 113 тисяч гривень.

Приблизно таку ж зарплату, як у 2022 році, Олександр Сєнкевич отримував і в попередні роки. У 2021 році меру Миколаєва в середньому нараховували 56 тисяч гривень, що в 2-3 рази більше, ніж було у міських голів Одеси та Херсона.