На Миколаївщині суд зобов’язав підприємця повернути у користування громаді землю, на якій знаходиться ставок.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Рішенням Миколаївського районного суду задоволено позовні вимоги Миколаївської окружної прокуратури та розірвано договір оренди земельної ділянки водного фонду площею 22,8 га вартістю понад 50 млн грн, укладений між Миколаївською райдержадміністрацією та приватним підприємцем.

Зазначається, що причиною розірвання стало порушення умов договору щодо своєчасного внесення орендної плати.

Нагадаємо, що у Миколаєві підприємець намагався підкупити поліцейського, щоб уникнути кримінальної відповідальності.