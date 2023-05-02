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Міністерство внутрішніх справ сформувало вже вісім бригад «Гвардії наступу». Там планують підготувати додаткові бригади.
Про це в інтервʼю Інтерфаксу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
— Бригади сформовані повністю. Це вісім бригад. У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості, — розповів він.
За його словами, зараз доозброюють бригади, які вже були сформовані. Вони пройдуть навчання протягом двох-трьох тижнів.
Клименко розповів, що завдання кожної з цих бригад — проведення наступу разом із Силами оборони під час військових операцій. Водночас він зазначив, що поки що бригади з «Гвардії наступу» не перейшли під командування Сил оборони.
Як відомо, жителі Миколаївської області активно долучаються до формування нових підрозділів «Гвардії наступу» для звільнення окупованих територій.
Міністерство внутрішніх справ сформувало вже вісім бригад «Гвардії наступу». Там планують підготувати додаткові бригади.
Про це в інтервʼю Інтерфаксу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
— Бригади сформовані повністю. Це вісім бригад. У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості, — розповів він.
За його словами, зараз доозброюють бригади, які вже були сформовані. Вони пройдуть навчання протягом двох-трьох тижнів.
Клименко розповів, що завдання кожної з цих бригад — проведення наступу разом із Силами оборони під час військових операцій. Водночас він зазначив, що поки що бригади з «Гвардії наступу» не перейшли під командування Сил оборони.
Як відомо, жителі Миколаївської області активно долучаються до формування нових підрозділів «Гвардії наступу» для звільнення окупованих територій.