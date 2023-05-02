Міністерство внутрішніх справ сформувало вже вісім бригад «Гвардії наступу». Там планують підготувати додаткові бригади.

Про це в інтервʼю Інтерфаксу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

— Бригади сформовані повністю. Це вісім бригад. У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості, — розповів він.

За його словами, зараз доозброюють бригади, які вже були сформовані. Вони пройдуть навчання протягом двох-трьох тижнів.

Клименко розповів, що завдання кожної з цих бригад — проведення наступу разом із Силами оборони під час військових операцій. Водночас він зазначив, що поки що бригади з «Гвардії наступу» не перейшли під командування Сил оборони.

Як відомо, жителі Миколаївської області активно долучаються до формування нових підрозділів «Гвардії наступу» для звільнення окупованих територій.