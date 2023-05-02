З прифронтового міста Оріхів Запорізької області вже вивезли всіх дітей. Там майже 80% будинків уже зруйновані або пошкоджені.

Про це сказала заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

За її словами, Росія обстрілює Оріхівську громаду щодня. Найбільше шкоди завдають великі керовані авіабомби, маса яких сягає 1500 кілограмів.

Попри це, у селі Новопавлівка Оріхівської громади залишаються ще 6 дітей. Світлана Мандрич каже, що зараз із сім'ями цих дітей працюють, щоб провести евакуацію.

А загалом у громаді сьогодні залишаються близько 1700 людей. Йдеться про Оріхів, у якому приблизно 1400 людей, і три неокуповані села.

Нагадаємо, через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області зруйновано або знищено 70% будівель.