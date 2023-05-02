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У Києві наголосили, що розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупації півострова.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю виданню The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, українське керівництво схиляється до «військов-політичної» деокупації замість суто військової, розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.
«Після того, як вони (українці. - прим.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавніх іммігрантів (тих росіян, що незаконно оселилися в Криму після анексії. - прим.), переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці», - пише видання.
— Ми звільнемо Крим без бою, - зазначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції назвали 5 кроків України в Криму після деокупації
У Києві наголосили, що розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупації півострова.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю виданню The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, українське керівництво схиляється до «військов-політичної» деокупації замість суто військової, розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.
«Після того, як вони (українці. - прим.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавніх іммігрантів (тих росіян, що незаконно оселилися в Криму після анексії. - прим.), переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці», - пише видання.
— Ми звільнемо Крим без бою, - зазначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції назвали 5 кроків України в Криму після деокупації