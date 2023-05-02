Упродовж 2022 року правозахисники з організації Freedom House не зафіксували жодного випадку, коли антисемітизм був мотивом фізичного насильства в Україні.

Про це йдеться в річному звіті організації.

Водночас там зазначили, що був задокументований випадок, коли побутова сварка, що почалася через претензію до паркування автомобіля, супроводжувалася антисемітськими образами.

Так, 31 березня минулого року в Івано-Франківську сталася бійка, унаслідок якої голова єврейської громади Ігор Перельман отримав три ножових поранення. Потерпілий стверджує, що нападник викрикував погрози антисемітського змісту, про це також згадали в кількох інформаційних джерелах.

Проте, з урахуванням контексту інциденту, його антисемітський характер не є очевидним, наголосили в організації. Конфлікт почався через сварку на побутовому рівні — щодо паркування машини.

Відомо, що потерпілий припаркував тимчасово машину так, що вона заважала іншим. Однак він це зробив тому, що розвантажував гуманітарну допомогу. Нападник, з його слів, вступився за дружину, яка почала сварку.

Зазначимо, що у 2020 та 2021 роках правозахисники зафіксували по четверо постраждалих унаслідок насильницьких інцидентів на ґрунті антисемітизму.

Нагадаємо, російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».