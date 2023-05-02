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У вівторок, 2 травня, Верховна рада України підтримала будівництво Національного військового кладовища. Його планують розташувати на Броварському проспекті у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
«Парламент підтримав закон №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про ділянки державної та комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва.
Для цього використовуватимуть земельні ділянки КП «Дарницьке лісопаркове господарство», а також інші земельні ділянки. За відповідне рішення проголосували 322 депутати.
У травні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, в якому закріплено поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.
У вівторок, 2 травня, Верховна рада України підтримала будівництво Національного військового кладовища. Його планують розташувати на Броварському проспекті у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
«Парламент підтримав закон №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про ділянки державної та комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва.
Для цього використовуватимуть земельні ділянки КП «Дарницьке лісопаркове господарство», а також інші земельні ділянки. За відповідне рішення проголосували 322 депутати.
У травні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, в якому закріплено поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.