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На Миколаївщині розробили проєкт 26-секційної будівлі, розрахованої на понад 1700 квартир для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це сказав заступник голови Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі під час конференції Офісу омбудсмена стосовно роботи з ВПО, передає кореспондент Укрінформу.

— Ми поставили перед собою амбітну ціль — створили проєкт на будівництво у місті Первомайську 26-секційної будівлі на понад 1700 квартир для ВПО. Запрошую всіх донорів, міжнародні установи приєднатися і допомогти нам реалізувати цей проєкт, — сказав Олександр Трайтлі.

Він також зазначив, що проблема забезпечення житлом зараз дуже актуальна. Багато мешканців області втратили власні помешкання через обстріли, які тривали майже рік. Тому сьогодні частина людей буде тимчасово розміщена у модульних будиночках, отриманих від Європейської комісії, де є все необхідне для комфортного проживання.

— Внутрішньо переміщені особи та люди, які залишилися без житла внаслідок воєнних дій, житимуть у цих будиночках в очікуванні поки буде відремонтоване чи відновлене з нуля власне житло, — зазначив заступник голови ОВА.

Нагадаємо, Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.