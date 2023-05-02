Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 мільярда данських крон (понад 250 мільйонів доларів).

Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, пише «Європейська правда» з посиланням на данського мовника DR.

— Це (новий пакет допомоги. — прим.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит, — заявив Троельс Лунд Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

— Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території. Це пожертва, яка, сподіваємося, допоможе забезпечити Україні ще кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі, — додав він.

Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.