Уночі три ворожі дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу у Кіровоградській області.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

— Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди «Герань-2», атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу, — написав він.

Інформація про пошкодження уточнюється, додав голова ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».