|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:03
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца
|20:19
|Температура завтра:
|C°
Уночі три ворожі дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу у Кіровоградській області.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
— Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди «Герань-2», атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу, — написав він.
Інформація про пошкодження уточнюється, додав голова ОВА.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».
Уночі три ворожі дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу у Кіровоградській області.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
— Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди «Герань-2», атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу, — написав він.
Інформація про пошкодження уточнюється, додав голова ОВА.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».