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Станом на ранок 3 травня втрати російських окупантів становлять приблизно 191 тисяча 940 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно становлять:
Раніше повідомлялося, що російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму.
Станом на ранок 3 травня втрати російських окупантів становлять приблизно 191 тисяча 940 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно становлять:
Раніше повідомлялося, що російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму.