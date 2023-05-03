Станом на ранок 3 травня втрати російських окупантів становлять приблизно 191 тисяча 940 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,

танків - 3702 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7199 (+6) од,

артилерійських систем - 2946 (+16) од,

РСЗВ - 544 (+0) од,

засоби ППО - 300 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2505 (+28),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од,

спеціальна техніка - 363 (+3).

Раніше повідомлялося, що російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму.