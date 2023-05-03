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У Первомайську планують за 480 тисяч гривень облаштувати траурні майданчики на трьох кладовищах.

Відповідні зміни до бюджету виносять на розгляд сесії, яка відбудеться сьогодні, 3 травня.

Проєкт рішення опублікований на сайті Первомайської міськради. Ним пропонується 480 тисяч гривень вільних залишків бюджету спрямувати на ремонт траурних майданчиків на трьох кладовищах міста Первомайська.

У коментарі місцевому виданню «Гард.City» начальник управління ЖКГ Олександр Лисий розповів, що роботи планується проводити на діючих цвинтарях Богополю, на новому Вознесенському та на вулиці Генерала Васильєва (в минулому Кам’яномостівська).

«Будуть зроблені спеціальні місця, щоб можна було поставити кришку домовини, та інше. А ще щось на кшталт Алеї слави для загиблих захисників (за умови, що рідні згодяться на поховання саме на пропонованих місцях)», - відзначає видання.

Нагадаємо, у вівторок, 2 травня, Верховна рада України підтримала будівництво Національного військового кладовища. Його планують розташувати на Броварському проспекті у Києві.