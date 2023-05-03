Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.

Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.

Мінкульт передав у користування заповідника «Києво-Печерська Лавра» 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:

келії Гостинного двору

будинок господарський

лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість

келії Гостинного двору

келії Гостинного двору

келії Гостинного двору

сторожка Гостинного двору

комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер

підпірна стіна Дебоскета

Ротонда підпірної стіни Дебоскета

лікарня з церквою

водонапірна вежа.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.