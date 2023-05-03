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Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.
Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.
Мінкульт передав у користування заповідника «Києво-Печерська Лавра» 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:
Раніше Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.
Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.
Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.
Мінкульт передав у користування заповідника «Києво-Печерська Лавра» 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:
Раніше Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.