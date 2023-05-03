З 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста — заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд.

Олександр Прокудін пояснив, що комендантську годину запроваджують, аби розшукати колаборантів і зрадників.

— Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку, — сказав Олександр Прокудін.

Як відомо, влітку минулого року у Миколаєві оголосили дводобову комендантську годину та на тиждень місто було зачинено для в'їзду та виїзду громадян. За словами Віталія Кіма, торік за тиждень перевірок за участю правоохоронців та десятків екіпажів було відпрацювало близько 68 тисяч адрес потенційних колаборантів.