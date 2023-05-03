Президент України Володимир Зеленський не отримав жодної інформації від Білого дому щодо масового витоку надсекретних документів розвідки США.

Про це він заявив у інтерв’ю The Washington Post.

Він зазначив, що витік завдав шкоди як Вашингтону, так і Києву. Про викриття Зеленський дізнався з новин.

— Я не отримував інформацію ні з Білого дому, ні з Пентагону заздалегідь. Ми не мали такої інформації. Я особисто ні. Це, безумовно, погана історія, — сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україні це невигідно. «Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів», − додав він.

Видання зазначає, що «купа секретів, що опинилися у мережі через платформу обміну повідомленнями Discord, розкрила похмурі оцінки США війни України з Росією, зокрема брак озброєнь Києва напередодні довгоочікуваного контрнаступу, а також прохання Вашингтона про те, щоб Україна відклала заплановані атаки на Росію до річниці вторгнення Москви у лютому».

Витік викликав розбіжності між Україною та Сполученими Штатами, які найбільше допомагають українцям у війні. Нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ ділитиметься меншим обсягом розвідданих зі Сполученими Штатами, зазначили українські посадовці. У низці документів йдеться, що американці шпигують за високопосадовцями, включно зі Зеленським.

Відповідаючи на запитання, чи це зменшило довіру між країнами, Зеленський сказав: «Я не можу ризикувати нашою державою».

Він підкреслив, що озвучення своїх особистих почуттів не варте потенційної шкоди, яку це може завдати підтримці США військових зусиль України.

— Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі відповідальні, — додав президент.

Нагадаэмо, що правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону.