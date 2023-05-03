США, Європа та інші ключові союзники України працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, серед пропозицій – заборона на транзит товарів через Росію та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.

Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Головна мета нових санкцій, за даними видання, – боротьба з обходом чинних санкцій проти РФ.

Зокрема, США та Японія готують окремі санкції щодо Москви. А Канада розглядає питання запровадження санкцій, які стосуються прав людини та оборонної промисловості. Попри те, що сторони планують запроваджувати санкції індивідуально, передбачається, що вони координуватимуть свої дії.

Плани будуть оприлюднені на зустрічі лідерів G7 у Японії наприкінці цього місяця.

Увага цих країн буде зосереджена на тому, аби запобігти ухиленню або обходу санкцій з боку Росії. Ці зусилля включають також дипломатичний тиск на інші країни, посилений моніторинг ключових товарів і переслідування компаній, які можуть допомагати Москві обходити обмеження, зазначає видання.

Bloomberg раніше писав, що деякі союзники України розглядають майже повну заборону на експорт до Росії. Якщо ці зміни ухвалять, то буде заборонено будь-який експорт з невеликими винятками. Такий варіант, за даними видання, може спричинити гострі дебати. Адже є багато компаній, які експортують свої товари до РФ.

У березні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент США Джо Байден у спільній заяві оголосили про намір посилити роботу щодо забезпечення дотримання санкцій та заходів експортного контролю проти Росії, а також не допускати обходу санкцій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.