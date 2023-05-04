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За допомогою телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) астрономи виявили неподалік Сонячної системи дві «суперземлі». Вони обертаються навколо червоного карлика TOI-2095.
Про це пише Phys.org.
Найближча до зірки планета отримала назву TOI-2095 b. Вона приблизно на 25% більша за Землю, обертається навколо зірки за 17,66 дня, а її рівноважна температура становить 347 кельвінів (+73,85 ℃).
Друга планета, під назвою TOI-2095 c, має радіус приблизно у 1,33 радіуса Землі та обертається навколо зірки за 28,17 днів. Рівноважна температура TOI-2095 c — приблизно 297 кельвінів (+23,85 ℃). За розрахунками, ця планета в 7,4 раза важча за Землю.
Зірка TOI-2095 приблизно на 56% менша за Сонце та розжарена до 3 759 кельвінів (3 485,85 ℃). Її вік оцінюють щонайменше в один мільярд років.
Нагадаємо, астрономи спостерігали за надмасивною чорною дірою, яка розриває на шматки зірку, що пролітає повз.
За допомогою телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) астрономи виявили неподалік Сонячної системи дві «суперземлі». Вони обертаються навколо червоного карлика TOI-2095.
Про це пише Phys.org.
Найближча до зірки планета отримала назву TOI-2095 b. Вона приблизно на 25% більша за Землю, обертається навколо зірки за 17,66 дня, а її рівноважна температура становить 347 кельвінів (+73,85 ℃).
Друга планета, під назвою TOI-2095 c, має радіус приблизно у 1,33 радіуса Землі та обертається навколо зірки за 28,17 днів. Рівноважна температура TOI-2095 c — приблизно 297 кельвінів (+23,85 ℃). За розрахунками, ця планета в 7,4 раза важча за Землю.
Зірка TOI-2095 приблизно на 56% менша за Сонце та розжарена до 3 759 кельвінів (3 485,85 ℃). Її вік оцінюють щонайменше в один мільярд років.
Нагадаємо, астрономи спостерігали за надмасивною чорною дірою, яка розриває на шматки зірку, що пролітає повз.