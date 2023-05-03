Народний депутат України Олександр Гайду звернувся до МОЗ та НСЗУ із запитом щодо обсягів фінансування медичних закладів Миколаєва та області та причин їх можливого зменшення.

Відповідну інформацію він отримав від представників кількох лікарень міста, повідомляє пресслужба народного депутата.

— Обговорили це проблемне питання з колегами із профільного парламентського комітету. Ситуація актуальна як для Миколаєва, так і для лікарень в інших регіонах. Чекаємо на реакцію відповідальних органів. Але маємо вже думати, як діяти далі. Адже медреформа повинна враховувати інтереси як лікарів, так і пацієнтів. Тобто без скорочень зарплат, звільнень професіоналів та економії на якості послуг. Бо якщо ми сьогодні залишимо без роботи медиків - завтра нікому буде нас лікувати, – зазначив Олександр Гайду.

За словами народного депутата, через війну та виїзд мешканців з Миколаєва у лікарів дійсно стало менше пацієнтів.

Однак місто відновлюється, сюди також приїжджають переселенці з Херсонщини. А отже кількість тих, хто потребує кваліфікованої медичної допомоги, зростатиме.

— Наші лікарі – справжні герої, які попри обстріли працювали і продовжують виконувати свою роботу зараз. А тому маємо проаналізувати проблему та спільно напрацювати ефективне вирішення, враховуючи усі виклики, – зазначив Олександр Гайду.

Раніше начальник Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім прокоментував ситуацію, пов’язану зі скороченнямиу міській лікарні швидкої медичної допомоги та висловив назадоволення тим, як один з його заступників та обласне управління охорони здоров’я проконтролювали цю ситуацію. Після чого в лікарні скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.