На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над 63-річною мачухою.

Про це повідомили у Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.

Слідством встановлено, що зловмисник вчиняв сварки, в ході яких ображав жінку, висловлювався нецензурною лайкою та принижував, що призвело до психологічних страждань потерпілої, які супроводжувались змінами у психоемоційному стані, накопиченні емоційних переживань образливості, приниженої гідності.

— Правопорушника вже було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП, проте, він продовжував вчиняти свої протиправні дії. За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до двох років, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області на два роки увязнення засуджено чоловіка за домашнє насильство над своєю співмешканкою та її матір’ю.