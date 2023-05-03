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У середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.
Як повідомили у ДСНС України, удар було завдано близько 11:00.
— За попередніми даними внаслідок обстрілу загинуло 3 людини та постраждало 4. На місці події працює 15 рятувальників та 3 од. техніки, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».
У середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.
Як повідомили у ДСНС України, удар було завдано близько 11:00.
— За попередніми даними внаслідок обстрілу загинуло 3 людини та постраждало 4. На місці події працює 15 рятувальників та 3 од. техніки, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».