Фото: ДСНС

У середу, 3 травня, військові РФ завдала удару по гіпермаркету у Херсоні. Відомо про трьох загиблих.

Як повідомили у ДСНС України, удар було завдано близько 11:00.

— За попередніми даними внаслідок обстрілу загинуло 3 людини та постраждало 4. На місці події працює 15 рятувальників та 3 од. техніки, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».