У першу добу роботи нового Єдиного реєстр зниклих безвісти осіб запити на інформацію подали дев’ятеро людей, четверо – отримали витяги.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Посадовець розповів, що робота цього реєстру допоможе ефективніше шукати зниклих безвісти завдяки централізованому впорядкуванню усієї наявної інформації про розшукуваних людей.

— Було дуже багато баз даних у різних наших центральних органів влади, які також займаються пошуком. Тепер це буде об’єднано в один реєстр. Це дійсно прискорить пошук, тому що буде розуміння передачі інформації в цей реєстр. Наприклад, ми розшукуємо людину, яку не потрібно розшукувати, і вона була давно знайдена, а нам про це не було відомо. Різні органи знали різну інформацію, – розповів омбудсмен.

До Єдиного реєстру зниклих безвісти осіб вноситимуть і цивільних, і військових. Уповноважений наголосив, що це реєстр зниклих безвісти за особливих обставин – військових дій чи техногенних катастроф. Вільного доступу до бази не буде, шукачі зможуть подавати запити до органів Міністерства внутрішніх справ та отримувати витяги про зареєстровану як безвісти зниклу особу.

— Ці дані відкритими не будуть. Збирається вся інформація, яка потрібна, для того, щоб зрозуміти: ця людина дійсно зникла за особливих обставин чи ні. Будуть і відмови. Якщо ми не зрозуміємо, де пропала людина, в який час, але буде така заява – ми будемо розглядати. Думаю, що наші правоохоронні органи і спецслужби [теж допоможуть], я буду подавати заяви для того, щоб вони також перевіряли, – сказав Олег Котенко.

За словами омбудсмена, наявність витягу дасть можливість, до прикладу, отримувати пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Для консультацій в офісі Уповноваженого зі зниклих безвісти створили спеціальну гарячу лінію за номером: +38(050)2408529.

Нагадаємо, в Миколаївському координаційному штабі з питань безвісти зниклих розповіли про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого.