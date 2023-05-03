Суд Білорусі засудив одного із засновників опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито «змову з метою захоплення влади».

Про це повідомляє «Медіазона».

Окрім Романа Протасевича вироки оголосили засновнику Nexta Степану Путилу та колишньому редактору Яну Рудику. Їх засудили до 20 та 19 років колонії відповідно.

Степан Путило та Ян Рудик перебувають за межами Білорусі, тому їхні справи розглядаються заочно. На засіданні був присутній лише Роман Протасевич.

Усіх трьох звинувачували, зокрема, у образі та наклепі щодо лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, розпалювання соціальної ворожнечі, створенні та керівництві екстремістським формуванням.

Nexta повідомляло, що фігурантів звинуватили у скоєнні щонайменше 1586 злочинів. Всього в обвинуваченні було 13 статей Кримінального кодексу у Путила, 12 — у Рудика і 9 — у Протасевича.

Згідно з обвинуваченням, засуджені в різний час з 2020 року, перебуваючи переважно в Польщі, нібито виконуючи загальний план змови з метою захоплення держвлади в Білорусі неконституційним шляхом публікували в мережах каналів Nexta та «Білорусь головного мозку» інформаційні матеріали, які нібито мали деструктивні цілі.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер Роман Протасевич припустив, що його міг здати соратник.