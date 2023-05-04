Щорічний звіт Організації Обʼєднаних Націй свідчить, що у 2022 році гостра продовольча криза торкнулася понад 250 мільйонів людей. У 2021 таких людей було 193 мільйони у 53 країнах.

Про це пише The Guardian.

За даними ООН, минулий рік став четвертим поспіль, коли кількість людей, що зіткнулися з продовольчою кризою, значно зросла. У 2022 році принаймні 258 мільйонів людей у 58 країнах зіткнулися з «гострою продовольчою небезпекою». Вона менш серйозна, ніж голод, але теж безпосередньо загрожує засобам існування та життю людей.

Понад 35 мільйонів дітей віком до пʼяти років у 58 країнах страждали від виснаження, понад девʼять мільйонів з них були у важкому стані.

Із найсерйознішими кризами стикаються держави в занепаді або ті, що втягнуті у регіональні конфлікти — Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Афганістан, Ємен, Сирія та Судан. Інші є великими економіками, що розвиваються, зокрема, Нігерія та Пакистан.

У 12 країнах причиною продовольчої кризи стали екстремальні погодні та кліматичні умови. Ця криза охопила 57 мільйонів людей. Зокрема, у Пакистані у 2022 році сталася сильна повінь, від якої постраждали близько 33 мільйонів людей.

Однією з причин залишається війна росії в Українї — минулого року вона призвела до стрімкого зростання цін на продукти харчування. В ООН зазначили, що наразі індекс середніх цін майже повернувся до довоєнних рівнів, але наслідки все ще відчуваються. Також існують серйозні порушення експорту.

Нагадаємо, населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів людей, згідно з підрахунками Організації Об’єднаних Націй та Фонду народонаселення ООН.