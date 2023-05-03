Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова запрошує на навчання учнів 5-6 та 8-11 класів.

Про це повідомляє адміністрація навчального закладу.

«Шановні учні та батьки! Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова запрошує на навчання! Шанувальники точних наук (і не тільки) зможуть реалізувати свої інтереси і можливості!», - йдеться в повідомленні.

Ліцей здійснює конкурсний набір учнів:

- до 5-6-х класів – із посиленим вивченням математики та інформатики;

- до 8-11-х класів – із поглибленим і профільним вивченням математики, фізики;

Також окремо здійснюється набір до 10–11-х класів фізико-математичного профілю за дистанційною формою навчання, якщо здійснюватиметься очний формат.

До завершення 2022/23 навчального року документи можна подати до ліцею очно (вулиця Даля, 11-А) та в електронному вигляді за посиланням: https://forms.gle/8xvCAq5pUUwmprbD8 (зразок заяви додається).

Про надання оригіналів документів буде оголошено пізніше.

Контактні телефони: (0512) 47 47 80; +380679511604