Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін»

Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки:

які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);

керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;

присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;

є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.

Нагадаємо, колишній миколаївський журналіст «НикВести» Іван Казора запустив проєкт авторських відео «Далі буде» про історію України. Перший випуск присвячений радянським намаганням викривити українську історію та глибинним причинам декомунізації.