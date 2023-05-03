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Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін»
Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.
Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки:
Нагадаємо, колишній миколаївський журналіст «НикВести» Іван Казора запустив проєкт авторських відео «Далі буде» про історію України. Перший випуск присвячений радянським намаганням викривити українську історію та глибинним причинам декомунізації.
Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін»
Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.
Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки:
Нагадаємо, колишній миколаївський журналіст «НикВести» Іван Казора запустив проєкт авторських відео «Далі буде» про історію України. Перший випуск присвячений радянським намаганням викривити українську історію та глибинним причинам декомунізації.