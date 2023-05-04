Європейська поліція провела рейди в кількох європейських країнах уранці в середу в межах розслідування справи проти італійського мафіозного угруповання Ндрангета.

Про це пише CNN з посиланням на федеральну прокуратуру Бельгії.

Рейди відбулися в Італії, Німеччині, Бельгії, Франції, Португалії, Румунії та Іспанії.

— Сьогодні вранці в кількох країнах пройшла масштабна європейська операція. Це стосується справи, відкритої Федеральною прокуратурою Бельгії у співпраці з Прокуратурою Лімбурга (німецька провінція, − прим.), Федеральною судовою поліцією, Євроюстом, Європолом та різними країнами, зокрема Італією, – йдеться в заяві прокурорів.

В Італії заарештували 108 осіб у рамках чотиристороннього розслідування за звинуваченнями в «об'єднанні мафії».

У спільному релізі в середу прокурори німецьких міст заявили, що «сили з Баварії, Північного Рейну-Вестфалії, Рейнланд-Пфальцу та Саару» були залучені до «широкомасштабної операції». У Бельгії провели понад 20 рейдів.

Ндрангета − велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується у найбіднішій провінції Італії Калабрії. Хоча калабрійська Ндрангета не так відома, як сицилійська Коза Ностра і неаполітанська Каморра, вона є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України провела розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки.