У Центральному районному суді Миколаєва допитали 33-річного місцевого мешканця, який виявився колаборантом.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 436-1 та частиною 1 статті 111-1 КК України, повідомили у пресслужбі суду.

Як відомо, на початку квітня 2022 року обвинувачений розмістив та закріпив на своїй особистій сторінці в Facebook фото з символікою, яка містить пропаганду забороненого в Україні комуністичного режиму.

Чоловік також опублікував там допис, де заперечував збройну агресію та окупацію частини території України.

У суді обвинувачений визнав, що розміщував комуністичну символіку, однак стверджував, що йому не було відомо про її заборону чинним законодавством.

Суд також дослідив письмові докази долучені до обвинувального акту. Наразі у засіданні оголосили перерву – наступного допитають свідків.

Нагадаємо, Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.