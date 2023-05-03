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У Росії заявили, що в ніч проти 3 травня Україна спробувала атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна двома безпілотниками.
Про це пишуть «РІА Новини», підконтрольні російській владі з посиланням на Кремль.
«Сьогодні вночі київським режимом було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», — йдеться у повідомленнях пропагандистів.
Там також уточнили, що Володимир Путін «внаслідок української атаки» не постраждав.
«Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне», — зазначили в Кремлі.
Пропагандисти назвали нібито атаку безпілотників «спланованою терористичною акцією».
Раніше РосЗМІ повідомили, що в ніч проти 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області, пошкоджено транспортний літак Ан-124.
У Росії заявили, що в ніч проти 3 травня Україна спробувала атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна двома безпілотниками.
Про це пишуть «РІА Новини», підконтрольні російській владі з посиланням на Кремль.
«Сьогодні вночі київським режимом було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», — йдеться у повідомленнях пропагандистів.
Там також уточнили, що Володимир Путін «внаслідок української атаки» не постраждав.
«Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне», — зазначили в Кремлі.
Пропагандисти назвали нібито атаку безпілотників «спланованою терористичною акцією».
Раніше РосЗМІ повідомили, що в ніч проти 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області, пошкоджено транспортний літак Ан-124.