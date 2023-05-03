Єврокомісія підтримала надання додаткового фінансування у розмірі 500 мільйонів євро компаніям для виробництва боєприпасів, сподіваючись, що Європарламент ухвалить пропозицію до літа.

Про це йдеться на сайті інституції.

Єврокомісія схвалила акт на підтримку прискорення виробництва боєприпасів (ASAP) для допомоги Україні та поповнення запасів країн блоку у межах реалізації третьої частини плану Євросоюзу щодо постачання Україні 1 мільйона боєприпасів.

Документ підтримуватиме розконсервацію запасів у державах-членах ЄС і спільні закупівлі боєприпасів.

Комісія пропонує запровадити моніторинг проблемних місць у ланцюгах постачання і тимчасову нормативно-правову бази для вирішення проблеми дефіциту боєприпасів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа посилює підтримку України за трьома напрямками:

по-перше, країни-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх наявних запасів, завдяки новій підтримці Європейського фонду миру в розмірі 1 мільярда євро;

по-друге, ЄС буде спільно закуповувати більше боєприпасів для України – і «ми надаємо для цього додатковий мільярд євро»;

по-третє, нарощення та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі.

— Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить нашу європейську обороноздатність. Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще 1 мільярд євро для збільшення потужностей у всій Європі. Це важлива частина стратегічної спроможності Європи захищати свої інтереси та цінності та допомагати підтримувати мир на нашому континенті, − зазначила вона.

Нагадаємо, Європейська комісія готує додаткову допомогу країнам, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.