Миколаїв стане першим серед європейських міст, де вода буде очищуватися інноваційними установками. П'ять таких установок місто отримає від Німеччини.

Про це повідомили в «Миколаївводоканалі» за результатами робочого візиту до Німеччини директора департаменту ЖКГ міської ради Дмитра Бездольного та директора зі стратегічного планування підприємства Віктора Пісоцького.

В заході взяли участь і представники водоканалів з міст Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Кременчук Полтавська область та Херсон, які ознайомилися з роботою станцій очистки стічних вод в Берліні.

— Представники німецького бізнесу виявили бажання допомогти критичній інфраструктурі нашої країни. Для цього мають і досвід, і сучасні напрацювання у даній сфері» – ділиться Віктор Пісоцький.

Вже на початку літа, з Німеччини прибуде перша партія новітніх установок для очищення питної води. Обладнання працюватиме в автоматичному режимі і від сонячної енергії. Планується, що фахівці міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» до завершення 2023 року отримають п’ять подібних інноваційних установок.

Зазначається, що Миколаїв буде першим містом в Європейському Союзі, в якому підприємство водної галузі матиме подібне сучасне обладнання.

Нагадаємо, в березні 2023 року генеральний директор підприємства Борис Дуденко розповів, чому в систему водопостачання Миколаєва сьогодні подається солона вода з Дніпро-Бузького лиману.