Миколаївське конструкторське бюро «Marine Design Engineering Mykolayiv» бере участь у розробці проєкту нового офшорного судна CSOV Elevation для європейської компанії.

Серія цих суден буде побудована до 2025 року на верфі Damen Long Shipyard у В’єтнамі, повідомляється на сайті «Миколаїв – місто корабелів».

Вони призначені для доставки персоналу та матеріалів на морські офшорні споруди. Судно може залишатися на місці робіт у морі до 30 діб і виконувати функції плавучого готелю для 120 осіб.

Замовником є європейська компанія Windcat Offshore, що спеціалізується на введенні в експлуатацію та обслуговуванні морських енергетичних установок.

— Судна оснащені чотирма пристроями, що підвищують маневреність, пристроєм стабілізації хитавиці, майданчиком для гелікоптера, доком для човнів. Трап і кран мають функції 3D компенсації руху, щоб забезпечити гарантоване виконання завдань під час складних погодних умов. Трап, який також має вбудований кран, забезпечує роботу з вагою до 3 тон на висоті до 30 метрів над рівнем моря. Окремий кран забезпечує роботу з вантажами до 10 тон у морі і до 20 тон у гавані, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабної російської агресії залишаються заблокованими понад півсотні суден із членами екіпажу та різними вантажами, понад половина з них – у портах Миколаївської області.