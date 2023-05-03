Поточний ремонт ділянки парного боку дороги по проспекту Центральному від 3-ї Слобідської до Садової коштуватиме 9,6 мільйона гривень з місцевого бюджету Миколаєва.

Відповідний тендер був оголошений Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на Prozorro.

За результатами конкурсу переможцем тендеру стало приватне підприємство «Миколаївмагістраль» зі статутним капіталом у 2 тисячі гривень, зареєстроване у 2021 році. Директором підприємства є Сергій Шульгач, який є одночасно депутатом Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція».

Департамент ЖКГ на своїй сторінці у Facebook зазначає, що роботи заплановано завершити до 15 червня 2023 року.

«В результаті 8749 м² дорожнього покриття буде зміцнене та відновлене в належному стані, що зменшить ризик аварій та покращить умови руху для водіїв», - повідомляють у департаменті.

Вони також опублікували фотографії дефектів на дорозі, які планують ліквідувати за 9,6 мільйона гривень.



Нагадаємо, Департамент ЖКГ Миколаєва також планує витратити 130 мільйонів гривень на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі Миколаєва.