Православна церква України остаточно прийме рішення про перехід на новий календар після Архієрейського Собору, який має відбутись у травні.

Про це повідомив митрополит Епіфаній в інтерв’ю Gazeta.UA.

— У травні на Архієрейському Соборі ми винесемо загальноцерковне рішення щодо цього. Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят, — зазначив Епіфаній.

Він також повідомив про те, що все більше парафій преходять до ПЦУ.

— Від початку повномасштабного російського нападу до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така ж кількість перейшла впродовж кількох років до цього. Тобто тепер понад дві тисячі. Цей процес триває, і постійно надходять новини, що в тому чи іншому регіоні чергова громада вирішила приєднатися до Православної церкви України, — підсумував митрополит.

Раніше Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення Православної церкви України і що вона не буде учасницею внутрішньополітичної міжпартійної боротьби.