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На полях саміту глав держав та урядів країн Північної Європи й України, що відбувається в Гельсінкі, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.
— Дякую вашому народу, уряду та парламенту за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства, — сказав Президент України.
Володимир Зеленський відзначив рішення про приєднання Норвегії до міжнародної танкової коаліції, а також активну допомогу в посиленні спроможностей протиповітряної оборони України, що допомагає захищати життя українців.
Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії докладно обговорили пріоритети реалізації нещодавно презентованої п’ятирічної програми допомоги Україні в розмірі 7,5 мільярда євро.
Глава держави також високо оцінив норвезьку підтримку в забезпеченні України природним газом.
— Ви допомогли нам пройти крізь складну зиму. Дякуємо вам за це, — наголосив він.
Окремо обговорили підготовку до участі України у Вільнюському саміті НАТО та його очікувані результати, зокрема важливість надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс.
Сторони розглянули питання реалізації української формули миру, зробивши акцент на необхідності залучення максимально широкого кола учасників до її імплементації та на підготовці до проведення Глобального саміту миру.
Нагадаємо, український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».
На полях саміту глав держав та урядів країн Північної Європи й України, що відбувається в Гельсінкі, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.
— Дякую вашому народу, уряду та парламенту за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства, — сказав Президент України.
Володимир Зеленський відзначив рішення про приєднання Норвегії до міжнародної танкової коаліції, а також активну допомогу в посиленні спроможностей протиповітряної оборони України, що допомагає захищати життя українців.
Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії докладно обговорили пріоритети реалізації нещодавно презентованої п’ятирічної програми допомоги Україні в розмірі 7,5 мільярда євро.
Глава держави також високо оцінив норвезьку підтримку в забезпеченні України природним газом.
— Ви допомогли нам пройти крізь складну зиму. Дякуємо вам за це, — наголосив він.
Окремо обговорили підготовку до участі України у Вільнюському саміті НАТО та його очікувані результати, зокрема важливість надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс.
Сторони розглянули питання реалізації української формули миру, зробивши акцент на необхідності залучення максимально широкого кола учасників до її імплементації та на підготовці до проведення Глобального саміту миру.
Нагадаємо, український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».