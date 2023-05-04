Сергій Шульгач, архівне фото НикВести

Приватне підприємство «Миколаївмагістраль» отримало підряд від державного підприємства «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» на експлуатаційне утримання доріг на загальну суму 617 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Тендер був оголошений у березні поточного року на очікувану суму 658 мільйонів гривень.

Компанія «Миколаївмагістраль» була єдиною, хто взяв участь у відкритих торгах, запропонувавши виконати роботи за 617 мільйонів 120 тисяч 800 гривень.

Згідно з умовами договору, який був укладений 1 травня, компанія «Миколаївмагістраль» протягом року, до 30 квітня 2023 року, має виконувати ямковий ремонт, встановлювати дорожні знаки, улаштовувати огороджувальні блоки на мостах і шляхопроводах, укладати водопропускні труби та прибирати сміття на узбіччях доріг Миколаївщини районного (645 км) та обласного (3314 км) значення.

В тендерній документації вказано, що роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю менш як 150 автомобілів за добу. Також вказано, що кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг з експлуатаційного утримання, що враховуються в договірній ціні, передбачити в сумі до 49 мільйонів 180 тисяч 900 гривень без ПДВ.

Гарантійні строки експлуатації за результатами виконаних робіт з експлуатаційного утримання:

роботи, виконані на покритті (крім тимчасових аварійних робіт та зимового утримання) - не менше ніж 1 рік з моменту прийняття наданих послуг;

дорожні знаки – 7 років (згідно ДСТУ 4100:2014);

дорожня розмітка фарбою – 6 місяців (згідно ДСТУ 2587:2010);

бар’єрне огородження – 10 років (згідно ДСТУ Б В.2.3-12-2004).

У 2023 році за виконані роботи компанія має отримати 261 мільйон гривень, а у 2024 році - 356 мільйонів гривень. Фінансування відбувається за рахунок державного бюджету України.

Приватне підприємство «Миколаївмагістраль» було зареєстроване у грудні 2021 року в Миколаєві. Засновниками підприємства є депутат Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція» Сергій Шульгач та його дружина Оксана Шульгач, яка на останніх місцевих виборах балотувалась до міської ради Миколаєва від партії «Батьківщина». Їм також належить компанія «Миколаївавтодор», ще одне дорожне підприємство, яке, згідно з даними YouControl, до 2019 року активно працювало з державним та місцевими бюджетами. Станом на 1 січня 2022 року «Миколаївавтодор» мав податковий борг на суму 14,5 мільйонів гривень, за даними YouControl.

Раніше повідомлялось, що поточний ремонт ділянки парного боку дороги по проспекту Центральному від 3-ї Слобідської до Садової коштуватиме 9,6 мільйона гривень з місцевого бюджету Миколаєва. Роботи має виконати також компанія «Миколаівмагістраль».