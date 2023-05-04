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Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем. За словами голови Комітету з розвідки Сенату США сенатора Марка Ворнера, поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.
Про це пише CNN.
— Ми все ще не маємо багато інформації. Я думаю, що комітет виклав всю інформацію, яку ми отримали, і нам потрібно якнайшвидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом [атаки] були українці, — сказав він журналістам.
На думку Марка Ворнера, немає нічого незвичайного в тому, що інформації про інцидент небагато, враховуючи, що атака відбулася недавно.
Нагадаємо, в Росії заявили, що в ніч проти 3 травня Україна спробувала атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна двома безпілотниками.
Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем. За словами голови Комітету з розвідки Сенату США сенатора Марка Ворнера, поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.
Про це пише CNN.
— Ми все ще не маємо багато інформації. Я думаю, що комітет виклав всю інформацію, яку ми отримали, і нам потрібно якнайшвидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом [атаки] були українці, — сказав він журналістам.
На думку Марка Ворнера, немає нічого незвичайного в тому, що інформації про інцидент небагато, враховуючи, що атака відбулася недавно.
Нагадаємо, в Росії заявили, що в ніч проти 3 травня Україна спробувала атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна двома безпілотниками.