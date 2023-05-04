Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України cтановили 35 943,2 мільйона доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

Про це Національний банк України повідомив 4 травня.

У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі того, що Нацбанк знизив продажі валюти.

Так, минулого місяця на користь уряду надійшло 5,9 мільярда доларів. З них: 2,7 мільярда доларів — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ; 1,7 мільярда доларів — макрофінансова допомога від ЄС; 1,3 мільярда доларів — від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку.

Крім того, четвертий місяць поспіль знижуються обсяги валюти, яку Нацбанк продає на валютному ринку. Таку динаміку упродовж квітня зумовили, зокрема, галузеві чинники — зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної й певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,2 мільярда доларів. У жовтні вони збільшилися на 5,5%.