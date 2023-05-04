Нардеп Артем Чорноморов взяв участь в роботі Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, на якому виступив з ініціативою перевірити роботу Миколаївської обласної прокуратури.

Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.

Нардеп розповів, що виступив з колективним зверненням народних депутатів від Миколаївщини, в якому вони порушили питання діяльності Миколаївської обласної прокуратури.

— Розповів колегам про численні порушення керівництва обласної прокуратури, що викликали суспільний резонанс та недовіру у громадян до органів прокуратури в цілому, — написав Артем Чорноморов.

Він повідомив, що комітет одностайно підтримав ініціативу направити до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та інших компетентних органів звернення з вимогою перевірити озвучені факти та, у разі їх підтвердження, притягнути винних осіб до відповідальності.

— Також колеги прийняли рішення на чергове засідання Комітету, за участю Директора Державного бюро розслідувань, запросити Генерального прокурора для надання пояснень щодо фактів, викладених в нашому колективному зверненні, — додав народний депутат.

У звернені, зокрема, йдеться про те, що один з працівників прокуратури вкрав 112 тисяч доларів і майже пів мільйона гривень, які зберігалися там до відповідного рішення суду, замінивши їх муляжними.

Також у листі нардеп пише, що прокуратура завищує оцінку земель лісового фонду, що «вводить в оману як суспільство, так і керівництво Генеральної прокуратури щодо ефективності діяльності Миколаївської обласної прокуратури».

Раніше народний депутат Артем Чорноморов звернувся до Міністерства розвитку громад і територій України щоб допомогти Вознесенську у проведенні капітального ремонту у бомбосховищі.