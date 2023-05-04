Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов спростував заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України в окупованому Криму.

Він назвав це черговою ворожою дезінформацією, пише «Бабель».

За словами Андрія Юсова, кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, українських спецслужб, зокрема ГУР.

— І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обовʼязково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю, — наголосив Андрій Юсов.