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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов спростував заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України в окупованому Криму.
Він назвав це черговою ворожою дезінформацією, пише «Бабель».
За словами Андрія Юсова, кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, українських спецслужб, зокрема ГУР.
— І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обовʼязково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю, — наголосив Андрій Юсов.
Нагадаємо, підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» призначив 7 років позбавлення волі 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили у «фінансуванні» добровольчого батальйону «Крим».
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов спростував заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України в окупованому Криму.
Він назвав це черговою ворожою дезінформацією, пише «Бабель».
За словами Андрія Юсова, кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, українських спецслужб, зокрема ГУР.
— І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обовʼязково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю, — наголосив Андрій Юсов.
Нагадаємо, підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» призначив 7 років позбавлення волі 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили у «фінансуванні» добровольчого батальйону «Крим».