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Президент США Джо Байден відзначив хоробрість українців – не лише військових, а й усього народу.
У виступі на вечері для військових командирів американський президент подякував їм за внесок у тренування захисників України.
— Ви озброїли, спорядили, підготували горду та сміливу українську армію та допомогли їй зберегти свободу і демократію, – звернувся він до них.
Байден вважає, що завдяки зусиллям американських військових українці роблять неймовірну роботу.
— Я був – маю вам зізнатися – я був трохи здивований тим, наскільки мужнім, наскільки дивовижно хоробрим є не лише військові, а й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу. І це завдяки вам, – зазначив він.
Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.
Президент США Джо Байден відзначив хоробрість українців – не лише військових, а й усього народу.
У виступі на вечері для військових командирів американський президент подякував їм за внесок у тренування захисників України.
— Ви озброїли, спорядили, підготували горду та сміливу українську армію та допомогли їй зберегти свободу і демократію, – звернувся він до них.
Байден вважає, що завдяки зусиллям американських військових українці роблять неймовірну роботу.
— Я був – маю вам зізнатися – я був трохи здивований тим, наскільки мужнім, наскільки дивовижно хоробрим є не лише військові, а й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу. І це завдяки вам, – зазначив він.
Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.