Паради до Дня перемоги 9 травня скасували щонайменше в 21 місті Росії, підрахувало видання «Верстка».

Зокрема, серед тих, хто відмовився від парадів «з міркувань безпеки» – Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецьк, Єлець і Тюмень, пише «Радіо Свобода».

Скасування парадів у Пскові та Великих Луках обґрунтували нібито турботою про психологічний стан російських солдатів, що після війни проти України приїздять на реабілітацію в регіон. За словами голови регіону Михайла Ведернікова, звуки феєрверків вони «сприймають абсолютно інакше».

У Курську парад вирішили не проводити, «враховуючи поточну ситуацію», пише «Верстка», а у Бєлгороді – «щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців» у центрі міста.

У Брянську, Краснодарі й Сочі вирішила не пояснювати скасування парадів – просто поставила жителів перед фактом, що у 2023 році їх не буде.

Раніше повідомлялося, що в Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито «підвищений рівень терористичної небезпеки».