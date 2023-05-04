Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує відновлення справедливості, а тому необхідно організувати трибунал із засудження агресора за його дії.

Про це він зазначив під час свого виступу у Міжнародному кримінальному суді.

— Саме трибунал, а не щось гібридне, яке може формально дозволити закрити тему. Коли ми як політики кажемо, що справу начебто закрито. Ми повинні мати повноцінні трибунал і справедливість, — наголосив Зеленський

Глава держави також заявив, що тривалого миру після перемоги можна досягти виключно за рахунок таких цінностей, як свобода, верховенство права та повноцінне правосуддя.

— Ми не можемо допустити гібридний мир, пов’язаний із призупиненням бойових дій на фронті, — зазначив Зеленський.

Президент України назвав кількість військових злочинів Росії за останній місяць — 6139. За його словами, за цей період загинуло 207 цивільних, у тому числі 17 дітей. Понад 400 мирних жителів отримали поранення.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.