Німецький виробник побутової хімії та товарів для ремонту Henkel оголосив, що завершив угоду щодо продажу своїх активів у Росії.

Про це сказано в заяві компанії.

— 20 квітня 2023 року компанія Henkel оголосила про підписання угоди про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. Наразі операцію завершено; ціна продажу складає 54 мільярди рублів (близько 600 мільйонів євро), — йдеться в заяві.

Представники Henkel зазначили, що вирішили вийти з бізнесу в Росії у квітні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Компанія Henkel мала в Росії 11 заводів, які серед іншого випускають клей «Момент», миючі засоби під брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дені», Vernel та інші.

Також повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників сільськогосподарської техніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.