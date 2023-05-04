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Німецький виробник побутової хімії та товарів для ремонту Henkel оголосив, що завершив угоду щодо продажу своїх активів у Росії.
Про це сказано в заяві компанії.
— 20 квітня 2023 року компанія Henkel оголосила про підписання угоди про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. Наразі операцію завершено; ціна продажу складає 54 мільярди рублів (близько 600 мільйонів євро), — йдеться в заяві.
Представники Henkel зазначили, що вирішили вийти з бізнесу в Росії у квітні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Компанія Henkel мала в Росії 11 заводів, які серед іншого випускають клей «Момент», миючі засоби під брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дені», Vernel та інші.
Також повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників сільськогосподарської техніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.
Німецький виробник побутової хімії та товарів для ремонту Henkel оголосив, що завершив угоду щодо продажу своїх активів у Росії.
Про це сказано в заяві компанії.
— 20 квітня 2023 року компанія Henkel оголосила про підписання угоди про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. Наразі операцію завершено; ціна продажу складає 54 мільярди рублів (близько 600 мільйонів євро), — йдеться в заяві.
Представники Henkel зазначили, що вирішили вийти з бізнесу в Росії у квітні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Компанія Henkel мала в Росії 11 заводів, які серед іншого випускають клей «Момент», миючі засоби під брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дені», Vernel та інші.
Також повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників сільськогосподарської техніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.