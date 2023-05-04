Одеський морський порт вилучать зі списку ЮНЕСКО, але включать його до буферної зони – території навколо об'єкта, де діятимуть обмеження щодо нового будівництва.

Про подальші кроки у контексті вступу Одеси до ЮНЕСКО розповів мер Геннадій Труханов на засіданні сесії міськради пише Оdessa Оnline.

За його словами, місто отримало від Комітету ЮНЕСКО перелік рекомендацій, які Одеса та Україна мають виконати до червня 2023 року. Ще частину – до лютого 2024 року.

Рекомендації, зокрема, стосуються розширення об'єкта всесвітньої спадщини у межі комплексної охоронної зони, а також вилучення Одеського порту з об'єкта всесвітньої спадщини, але включення його до буферної зони – території навколо об'єкта, де діятимуть обмеження щодо нового будівництва.

Як повідомила голова правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Наталія Мотирьова, в Одеському морському порту є багато старовинних об'єктів, які мають усі підстави для входження до списку. Це Воронцовський маяк, червоні пакгаузи – складські приміщення, збудовані у 19 столітті тощо.

— Але на території порту є об'єкти, які зіпсували його. Насамперед, це готель, який побудований на території Морського вокзалу. Він не повинен там бути, бо псує зовнішній вигляд порту та гавані, – додала вона.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.