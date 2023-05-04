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З 1 травня дорожники залатали ями на 1250 метрів квадратних доріг Миколаївської області.
Йдеться про поточний ремонт доріг Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» та М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», повідомляє Служба відновлення Миколаївської області.
Зокрема, з початку травня між містами Первомайськ та Южноукраїнськ дорожники ліквідували 750 м2 ямковості, використовуючи гарячі асфальтобетонні суміші.
Також від села Коблево до Миколаєва впродовж тижня ліквідували понад 500 м2 ямковості пневмо-струменевим методом. До робіт залучено три дорожні спецмашини.
Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі та частини дороги проспекту Центрального.
З 1 травня дорожники залатали ями на 1250 метрів квадратних доріг Миколаївської області.
Йдеться про поточний ремонт доріг Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» та М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», повідомляє Служба відновлення Миколаївської області.
Зокрема, з початку травня між містами Первомайськ та Южноукраїнськ дорожники ліквідували 750 м2 ямковості, використовуючи гарячі асфальтобетонні суміші.
Також від села Коблево до Миколаєва впродовж тижня ліквідували понад 500 м2 ямковості пневмо-струменевим методом. До робіт залучено три дорожні спецмашини.
Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі та частини дороги проспекту Центрального.