Збитки екології від руйнації внаслідок ракетних ударів 14 шкіл та дитячих садочків Шевченківської громади Миколаївської області склали 616,5 мільйона

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, будівельними відходами були засмічені земельні ділянки площею 25 216 м2.

Загалом за час повномасштабної війни постраждали 11% українських шкіл, найбільше — у східних і південних областях. За даними Міністерства освіти і науки, на Миколаївщині через бойові дії повністю зруйновано 33 заклади освіти, ще 240 будівель зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, через зруйновані російськими ракетами навчальні заклади Миколаєва, збитки екології склали понад 562 мільйони гривень.