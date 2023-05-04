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Збитки екології від руйнації внаслідок ракетних ударів 14 шкіл та дитячих садочків Шевченківської громади Миколаївської області склали 616,5 мільйона
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, будівельними відходами були засмічені земельні ділянки площею 25 216 м2.
Загалом за час повномасштабної війни постраждали 11% українських шкіл, найбільше — у східних і південних областях. За даними Міністерства освіти і науки, на Миколаївщині через бойові дії повністю зруйновано 33 заклади освіти, ще 240 будівель зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, через зруйновані російськими ракетами навчальні заклади Миколаєва, збитки екології склали понад 562 мільйони гривень.
Збитки екології від руйнації внаслідок ракетних ударів 14 шкіл та дитячих садочків Шевченківської громади Миколаївської області склали 616,5 мільйона
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, будівельними відходами були засмічені земельні ділянки площею 25 216 м2.
Загалом за час повномасштабної війни постраждали 11% українських шкіл, найбільше — у східних і південних областях. За даними Міністерства освіти і науки, на Миколаївщині через бойові дії повністю зруйновано 33 заклади освіти, ще 240 будівель зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, через зруйновані російськими ракетами навчальні заклади Миколаєва, збитки екології склали понад 562 мільйони гривень.