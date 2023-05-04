|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|05:32
|Захід сонця:
|20:04
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:28
|Захід сонця
|20:20
|Температура завтра:
|+17 C°
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до паспорта старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами: українською та російською.
Про це мовний омбудсмен сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише hromadske.
Він просить народних депутатів внести зміни до положення про паспорт громадянина України, аби він містив лише державну мову. Кремінь наголошує, що це відповідатиме частині першій статті 8 мовного закону.
Наразі в Україні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його місце реєстрації та місце видачі документа записані як державною, так і російською мовами.
Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси й області розширити мережу курсів із вивчення української мови.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до паспорта старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами: українською та російською.
Про це мовний омбудсмен сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише hromadske.
Він просить народних депутатів внести зміни до положення про паспорт громадянина України, аби він містив лише державну мову. Кремінь наголошує, що це відповідатиме частині першій статті 8 мовного закону.
Наразі в Україні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його місце реєстрації та місце видачі документа записані як державною, так і російською мовами.
Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси й області розширити мережу курсів із вивчення української мови.