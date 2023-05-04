Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до паспорта старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами: українською та російською.

Про це мовний омбудсмен сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише hromadske.

Він просить народних депутатів внести зміни до положення про паспорт громадянина України, аби він містив лише державну мову. Кремінь наголошує, що це відповідатиме частині першій статті 8 мовного закону.

Наразі в Україні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його місце реєстрації та місце видачі документа записані як державною, так і російською мовами.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси й області розширити мережу курсів із вивчення української мови.