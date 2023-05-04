Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

Аукціон заплановано на 25 травня. До складу лоту входить 43 об'єкти нерухомого майна загальною площею 10 983,1 м2.

Стартова ціна аукціону — 19,7 мільйона гривень.

Продається 21 об’єкт нерухомості за адресою вулиця Чкалова, 197 в Миколаєві, 22 об’єкти нерухомості бази відпочинку «Наука» по проспекту Курортному, 50-В в Коблевому на Миколаївщині та відповідні земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні.