За 2022 рік уповноважений із захисту державної мови отримав 2846 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше скарг надійшло з Києва.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише hromadske.

Так, із Києва надійшло 823 звернення про порушення. Серед лідерів також Харківщина — там зафіксували 460 скарг. Найменша кількість звернень надійшла зі східних та південних областей, а саме: з Луганської та Кіровоградської. В окремих зверненнях не було вказано регіон.

Найменше звернень надходило в березні 2022 року, а найбільше — в липні та серпні. Активність у літні місяці пояснюють тим, що тоді запустили інформаційну кампанію про набуття чинності нових норм мовного законодавства.

Загалом більшість скарг стосувалися сфери інтернету, зокрема 989 звернень було про відсутність української версій сайтів. Ще 123 звернення стосувалися порушення вимог закону під час обслуговування споживачів.

Також були порушення у сфері зовнішньої реклами, зокрема в оформленні вивісок. Відповідно до звернень, найбільше вивісок недержавною мовою є на території Харкова та Харківської області — 252, а також у Києві — 54.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до паспорта старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами: українською та російською.